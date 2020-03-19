Irak'taki Türkmenler Tuzhurmatu'ya ek güvenlik gücü istedi - Son Dakika
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Irak'taki Türkmenler Tuzhurmatu'ya ek güvenlik gücü istedi

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Bağdat yönetiminden Türkmen nüfusun yoğun olduğu Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine, artan terör saldırıları nedeniyle ek güvenlik gücü göndermesini istedi.

Irak'taki Türkmenler Tuzhurmatu'ya ek güvenlik gücü istedi, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Bağdat yönetiminden Türkmen nüfusun yoğun olduğu Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine, artan terör saldırıları nedeniyle ek güvenlik gücü göndermesini istedi.

ITC Salahaddin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Tuzhurmatu ilçesindeki saldırıların artmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Tuzhurmatu'nun batısındaki Mursa Ali Dağı'nın ardında terörist grupların varlık göstermeye başladığını aktaran Muhtaroğlu, Irak merkezi hükümetine bağlı ordunun bölgede operasyon başlatması gerektiğini belirtti.

"Bölgeye yeniden Peşmerge yerleştirilmesi planlanıyor"

Muhtaroğlu, Tuzhurmatu'daki mevcut güvenlik birimlerinin yetersiz olduğunu ve durumun giderek kötüye gittiğini ifade ederek, bölgeye ek güvenlik gücü gönderilmesini istedi.

Bazı Kürt partilerin terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına göz yumduğunu ileri süren Muhtaroğlu, "Bu saldırılar bahane edilerek bölgeye yeniden Peşmerge yerleştirilmesi planlanıyor." dedi

Tuzhurmatu'daki terör saldırıları

Türkmen nüfusun yoğun olduğu Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, 16 Mart'tan bu yana DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen üç saldırıda 4'ü çocuk 13 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.


Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.


Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:34 Kaynak: AA

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