Irak'taki Türkmenler Yerel Meclis Krizinin Çözülmesini İstiyor

Irak
'taki Türkmenler, merkezi hükümetin, Kerkük
İl Meclisi'nde 1 yıldan uzun süredir devam eden başkanlık krizini çözmesini talep ediyor.
Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Ali Mehdi
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Kürtlerden seçilen ve "devlet görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle gıyabında 6 ay hapis cezasına çarptırılan Rebivar Talabani yerine yeni bir başkanın Bağdat
tarafından atanmasını istediklerini söyledi.
Talabani'nin 16 Ekim
2017'deki Kerkük olaylarından sonra kenti terk ettiğini ve meclis toplantılarının da 1 yıldan uzun süredir askıya alındığını hatırlatan Mehdi, Bağdat'ın atayacağı ve tüm tarafların üzerinde uzlaşacağı bir meclis başkanının göreve getirilmesini talep ettiklerini aktardı.
Mehdi, "Meclisin başına Türkmen, Kürt ve Arapların mutabık kalacakları bir ismin getirilmesi gerekiyor." dedi.
Kerkük'te tek taraflı değil ancak ortak bir yönetimin artık şart olduğunu dile getiren Mehdi, "Bir kez daha tek taraflı yönetime geri dönmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Kerkük Ceza Mahkemesi, 26 Aralık
2018'de, Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani'nin "devlet görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle gıyabında 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti.