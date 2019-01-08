Son Dakika Haberleri: Irak'taki Türkmenler Yerel Meclis Krizinin Çözülmesini İstiyor

Irak'taki Türkmenler Yerel Meclis Krizinin Çözülmesini İstiyor

1 saat önce

Irak'taki Türkmenler, merkezi hükümetin, Kerkük İl Meclisi'nde 1 yıldan uzun süredir devam eden başkanlık krizini çözmesini talep ediyor.

Irak'taki Türkmenler, merkezi hükümetin, Kerkük İl Meclisi'nde 1 yıldan uzun süredir devam eden başkanlık krizini çözmesini talep ediyor.

Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Kürtlerden seçilen ve "devlet görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle gıyabında 6 ay hapis cezasına çarptırılan Rebivar Talabani yerine yeni bir başkanın Bağdat tarafından atanmasını istediklerini söyledi.

Talabani'nin 16 Ekim 2017'deki Kerkük olaylarından sonra kenti terk ettiğini ve meclis toplantılarının da 1 yıldan uzun süredir askıya alındığını hatırlatan Mehdi, Bağdat'ın atayacağı ve tüm tarafların üzerinde uzlaşacağı bir meclis başkanının göreve getirilmesini talep ettiklerini aktardı.

Mehdi, "Meclisin başına Türkmen, Kürt ve Arapların mutabık kalacakları bir ismin getirilmesi gerekiyor." dedi.

Kerkük'te tek taraflı değil ancak ortak bir yönetimin artık şart olduğunu dile getiren Mehdi, "Bir kez daha tek taraflı yönetime geri dönmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kerkük Ceza Mahkemesi, 26 Aralık 2018'de, Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani'nin "devlet görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle gıyabında 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 20:11:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki Türkmenler Yerel Meclis Krizinin Çözülmesini İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]