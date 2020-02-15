Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi, Barzani ile görüştü - Son Dakika
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Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi, Barzani ile görüştü

6 saat önce

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil'deki konutunda Irak Meclisi'ndeki Vataniye Koalisyonu lideri Iyad Allavi ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Allavi, Barzani ile görüştü, System.String[]

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil'deki konutunda Irak Meclisi'ndeki Vataniye Koalisyonu lideri Iyad Allavi ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Iraklı Şii politikacı Allavi ve Barzani'nin, ülkede meydana gelen son gelişmeler ve yeni bir geçiş hükümetinin kurulmasını ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, her iki tarafın, Irak'ın, terör tehdidiyle başa çıkması ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin artığının gözlemlendiği bu süreçte, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptıkları kaydedildi.

Barzani ve Allavi'nin, Irak'ın, çok etnik ve mezhepli bir ülke olduğu, hiçbir siyasi tarafın devletin kaderini tayin edecek veya geleceğiyle ilişkili tek taraflı bir dayatmada bulunamayacağı aksi takdirde ülkenin toprak bütünlüğü ve toplumsal barışının tehlikeye gireceği hususunda hem fikir oldukları aktarıldı.

Son olarak, her iki siyasetçi, barışçıl göstericilerin taleplerinin karşılanması ve ülkedeki ulusal birliğin sağlanması için yeni kabinede Irak'ın tüm bileşenlerin katılmasının gerektiğini kaydetti.

Barzani'nin başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi'nin Irak Meclisi'nde 25, Vataniye Koalisyonu'nun da 21 milletvekili bulunuyor.

Irak'ta yeni kabinenin kurulması

Ülkenin başta başkenti Bağdat olmak üzere orta ve güney vilayetlerinde 1 Ekim'den bu yana işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi çeşitli nedenlerden dolayı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Göstericilerin baskılarından dolayı, Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da 13 aylık başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Abdulmehdi'nin istifasından 2 ay sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat'ta bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma yetkisi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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