Irak'taki Yekgirtu Erbil'de 8'nci kongresini düzenliyor - Son Dakika
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Irak'taki Yekgirtu Erbil'de 8'nci kongresini düzenliyor

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Erbil kentinde 8'nci olağan kongresini düzenliyor.

Irak'taki Yekgirtu Erbil'de 8'nci kongresini düzenliyor, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Erbil kentinde 8'nci olağan kongresini düzenliyor.

Yekgirtu'nun Kongre Sözcüsü Behzad Zebari, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, 900 delegenin katıldığı kongrede 43 kişilik başkanlık konseyi ve genel sekterlik seçimlerinin yapılacağını ifade etti.

Kadınların kongreye katılım oranının yaklaşık yüzde 23 civarında olduğunu belirten Zebari, 2 gün sürecek kongrede 5 kişilik yüksek gözlem kurulu üyelerinin seçileceğini, 28 maddelik parti iç tüzüğünün de oylamaya sunulacağını kaydetti.

AA muhabirine konuşan Kongre Üyesi Hiva Mirza Sabir, parti genel sekreterliği için mevcut genel sekreter Salahaddin Bahaddin ve önceki kongrede aday olan Ebubekir Karvani'nin yarışacağını söyledi.

Irak'ta Müslüman Kardeşler Teşkilatına yakınlığıyla bilinen Yekgirtu, ilk kongresini 1994 yılında gerçekleştirmişti.

Yekgirtu, Irak'ta Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 2, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Eylül 2018 bölgesel seçimlerde de 5 milletvekili çıkarmıştı.

IKBY'de temmuz ayında kurulan koalisyon hükümetinde yer almayan Yekgirtu muhalefet cephesinde bulunuyor.

Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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