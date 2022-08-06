Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, protesto çağrısının ardından milletvekillerinin gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
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Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, protesto çağrısının ardından milletvekillerinin gözaltına alındığını duyurdu

06.08.2022 21:04
Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, protesto çağrısının ardından milletvekillerinin gözaltına alındığını duyurdu

Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti karşıtı protesto çağrısının ardından milletvekilleri ve yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Partisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti karşıtı protesto çağrısının ardından milletvekilleri ve yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeni Nesil Hareketi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Birkaç Yeni Nesil Hareketi milletvekili ve yöneticisi gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 30'dan fazla askeri aracın, parti başkanının Süleymaniye'deki ofisini ablukaya aldığı kaydedildi.

Parti liderleri ve milletvekillerinin hayatlarını koruma sorumluluğunun yetkililerde olduğu vurgulanan açıklamada, tüm büyükelçilik, konsolosluk ve Birleşmiş Milletler'e bu konuda bilgi verildiği duyuruldu.

Öte yandan, Süleymaniye kentinde yapılmak istenen gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.

Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuvar Abdulvahid, IKBY genelinde hükümet karşıtı protesto çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki siyasi kolu Tevgera Azadi yöneticilerinden de protestolara katılım çağrısı yapılmıştı.

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Kaynak: AA

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