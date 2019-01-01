Son Dakika Haberleri: Irak'taki Yılbaşı Kutlamalarında 104 Kişi Yaralandı

Irak'taki Yılbaşı Kutlamalarında 104 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.

Irak'taki Yılbaşı Kutlamalarında 104 Kişi Yaralandı, System.String[]
Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyif Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı kutlamaları sırasında 10 kişinin gerçek mermi, 94 kişinin ise havai fişeklerin neden olduğu kazalar neticesinde yaralandığını belirtti.

İlk belirlemelere göre yılbaşı kutlamalarında 45'i başkent Bağdat'ta olmak üzere ülke genelinde toplam 104 kişinin yaralandığını aktaran Bedir, yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

Irak'ta yılbaşı kutlamaları sırasında kullanılan havai fişek ve gerçek mermiler her yıl birçok insanın yaralanmasına neden oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı

AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 20:56:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'taki Yılbaşı Kutlamalarında 104 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]