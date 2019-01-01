Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104 kişi yaralandı
1 saat önce
Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.
Irak
'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:45
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