Son Dakika Haberleri: Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104 kişi yaralandı

Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104 kişi yaralandı

1 saat önce

Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.

Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104 kişi yaralandı, System.String[]
Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:45 

Irak, Ekonomi
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