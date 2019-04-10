Irak'tan ABD'nin Devrim Muhafızları Kararına Karşı Uyarı

Irak Dışişleri Bakanlığı
, ABD
'nin İran Devrim Muhafızları
Ordusunu (DMO) "terör örgütleri" listesine almasının bölge istikrarı açısından uygun olmadığı uyarısında bulundu.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili kararı bölgenin istikrarına hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Irak topraklarının komşu ülkelere saldırmak için bir üs olarak kullanılmasını kabul etmeyeceklerini de kaydeden Sahhaf, bu konudaki tutumlarının net olduğunu vurguladı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de dünkü basın toplantısında, Washington
yönetiminin kararını durdurması için ABD, Mısır
ve Suudi Arabistan
yönetimiyle iletişime geçtiklerini ancak ABD Başkanı Donald Trump
'ın kararında ısrarlı olduğunu belirtmişti.
ABD'nin DMO'yu terör listesine alması
ABD Başkanı Trump, önceki gün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkesinin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu. Beyaz Saray
'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de Washington yönetiminin kararına karşılık ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.