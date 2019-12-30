Irak'tan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına tepki - Son Dakika
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Irak'tan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına tepki

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin 45'inci bölüğüne düzenlediği hava saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirdi.

Irak'tan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına tepki, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin 45'inci bölüğüne düzenlediği hava saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Salih, ABD savaş uçaklarının Haşdi Şabi'nin karargahlarından birini hedef almasının iki ülke arasındaki (askeri) anlaşmaya ters düştüğünü, bunun Irak'a zarar verdiğini kaydetti.

ABD'nin hava saldırısını kınayarak kabul edilemez olduğunu belirten Salih, Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini bildirdi.

Irak'taki gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da görevinden istifa eden Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halef de saldırıyla ilgili Irak'ın resmi haber ajansına (INA) açıklamalarda bulundu.

Halef, Abdulmehdi'nin, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e, Haşdi Şabi'nin üslerine yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu ve buna şiddetle karşı olduklarını tebliğ ettiğini bildirdi.

Halef, Abdulmehdi'nin, bu saldırıyla Irak'ın egemenliğinin ihlaliyle bölge ve Irak'ın güvenliğinin de tehdit edildiğini vurguladığını belirtti.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi, Haşdi Şabi Basın Ofisi'ne yaptığı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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