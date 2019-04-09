Son Dakika Haberleri: Irak'tan ABD'nin "İran Devrim Muhafızları" Kararı Açıklaması

Irak'tan ABD'nin "İran Devrim Muhafızları" Kararı Açıklaması

51 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararını durdurması için "ABD, Mısır ve Suudi Arabistan yönetimiyle iletişime geçtiklerini" belirtti.

Irak'tan ABD'nin
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararını durdurması için "ABD, Mısır ve Suudi Arabistan yönetimiyle iletişime geçtiklerini" belirtti.

Abdulmehdi, haftalık bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DMO'yu, terör örgütleri listesine alma kararına değinen Abdulmehdi, "İran Devrim Muhafızları Gücü'ne yönelik kararı durdurmak için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ve ABD yönetimiyle iletişime geçtik ancak Trump kararında ısrarlıydı." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, tüm ülkelerle ilişkilerini koruyacaklarını belirterek, "ABD ve İran'a, 'Irak'ın çıkar çatışmalarının sahası olmasını istemediğimizi' ilettik. Irak, hiçbir bölgesel çatışmanın tarafı olmayacak." dedi.

Suudi Arabistan ile ilişkiler

Suudi Arabistan'ı yakında ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Abdulmehdi, "Ürdün ve İran'la oluğu gibi Suudi Arabistan ile de birtakım anlaşmalar imzalayacağız. Irak, komşu ve bölge ülkelerle ortak çıkarlar temelinde çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin DMO'yu terör listesine alması

ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkesinin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:38 Kaynak: AA
Irak, Devrim Muhafızları, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı! Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 22:29:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'tan ABD'nin "İran Devrim Muhafızları" Kararı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]