Irak'tan ABD'nin misillemesi sonrası açıklama: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'tan ABD'nin misillemesi sonrası açıklama: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Irak'tan ABD'nin misillemesi sonrası açıklama: 6 ölü, 13 yaralı

6 saat önce

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD savaş uçaklarının ülkede Şii Haşdi Şabi güçlerine ait noktalara gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Irak'tan ABD'nin misillemesi sonrası açıklama: 6 ölü, 13 yaralı, System.String[]

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD savaş uçaklarının ülkede Şii Haşdi Şabi güçlerine ait noktalara gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Curuf el-Sahar, el-Saidat, el-Behbehani, eski askeri sanayi fabrikası, inşaat halindeki Kerbela Havalimanı ve Irak ordusuna ait Acil Müdahale Alayları, 19. Ordu Komando Birliği, Haşdi Şabi karargahı, Babil polis müdürlüğünü hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi.


Açıklamada Irak askeri kurumunu hedef alan saldırıların sert dille kınandığı belirtilirken, koalisyon güçleri ile Irak güvenlik güçleri arasındaki ortaklık ve ittifak ilkelerine açık bir ihlal olarak nitelendirildi. ABD'nin el-Taci askeri üssüne gerçekleştirilen saldırıya karşı misilleme bahanesinin ülkede gerilimin daha da tırmanmasına yol açacağını ve çözüm üretmeyeceğini belirtildi. Açıklamada söz konusu saldırı Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olarak nitelendirildi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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