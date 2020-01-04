Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar - Son Dakika Dünya

Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar

6 saat önce

Irak hükümetinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'taki ABD saldırısında öldürülmesi sonrası, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığı duyuruldu.

Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar, System.String[]

Irak hükümetinin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığı bildirildi.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'taki ABD saldırısında öldürülmesi sonrası hükümetin, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:42 
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