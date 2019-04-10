Irak'tan ABD'ye Tepki
40 dakika önce
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımasına tepki göstererek, "Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek" dedi.
Irak Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ABD
'nin İran Devrim Muhafızları
'nı terör örgütü olarak tanımasına tepki göstererek, "Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek" dedi. ABD Başkanı Donald Trump
, pazartesi günü İran Devrim Muhafızları'nı "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti. Karar hakkında açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, "Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek" dedi. Sahhaf, "Irak'ın herhangi bir komşu ülkeye saldırmak veya zarar vermek için bir üs olmayacağına dair almış olduğumuz tutumumuza bağlıyız" ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti
Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü
Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber