Son Dakika Haberleri: Irak'tan ABD'ye Tepki

Irak'tan ABD'ye Tepki

40 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımasına tepki göstererek, "Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek" dedi.

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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımasına tepki göstererek, "Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İran Devrim Muhafızları'nı "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti. Karar hakkında açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, "Karar bölgenin istikrarına hizmet etmeyecek" dedi. Sahhaf, "Irak'ın herhangi bir komşu ülkeye saldırmak veya zarar vermek için bir üs olmayacağına dair almış olduğumuz tutumumuza bağlıyız" ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
İran, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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