Son Dakika Haberleri: Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı
Son Dakika Güncel Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı - Son Dakika

Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı

6 saat önce

BATMAN'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Irak'tan kente eylem amaçlı gönderilen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Irak'tan Batman'a eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı, System.String[]

BATMAN'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Irak'tan kente eylem amaçlı gönderilen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, terör örgütünün Irak'ta bulunan kampına gidip eğitim aldığı tespit edilen, örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra Batman'a keşif ve eylem amaçlı geldiği belirlenen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G., Van'dan gelip örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.V. ve örgüt mensubuna yardım yataklık yapan 5 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Batman, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:44 Kaynak: DHA
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