Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı ve dayanışma mesajı - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, Irak'ın Türk halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirttiği ifade edildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin İzmir'de meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdiği bildirildi. Elim olaydan dolayı Irak'ın dost Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladığı belirtilen el-Kazimi'nin depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak yaralılara da acil şifalar dilediği ifade edildi.

Ülkesinin zor durumda komşu ülke Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu dile getirdiği belirtilen Irak Başbakanı el-Kazimi'nin, Türkiye hükümeti ve İzmirlilerin herhangi bir alanda ihtiyaç duydukları halde yardım göndermeye hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı. - ERBİL