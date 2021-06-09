Irak'tan ekonomik krizdeki Lübnan'a petrol desteği - Son Dakika

Irak, ekonomik kriz yaşayan Lübnan'a petrol desteğini ikiye katlayarak yıllık 1 milyon tona çıkardı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Bakanlar Kurulunun Lübnan'a yönelik petrol desteğini 500 bin tondan 1 milyon tona yükseltme kararı Lübnan hükümetine iletildi.

Bunun üzerine Başbakan Hassan Diyab, Iraklı mevkidaşı Mustafa el-Kazımi'yi telefonla arayarak zor günler yaşayan Lübnan halkına verdikleri destekten ötürü Irak hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Irak'ın Lübnan'a petrol desteğinin ne şekilde gerçekleşeceğine dair detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Irak, şubat ayında Lübnan'a yıllık 500 bin ton petrol desteği kararı almıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve yakıt sorunu

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 14 bin 500 Lübnan lirasının üzerinden işlem görüyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6 saat elektrik verilirken, diğer bölgelerde ise 4 saat verilebiliyor.