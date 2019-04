Irak'tan Gaziantep'e Geldi Bel Fıtığından Kurtuldu

Irakta yaşayan 35 yaşındaki bel fıtığı hastası tedavi için geldiği Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Iraklı ve ismi açıklanmayan bel fıtığı hastası, 6 yıldır belinde ağrılar, her iki bacağa vuran şiddetli ağrı, ayaklarda uyuşma, çok dar yürüme mesafesi gibi şikayetlerle Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne başvurdu. İş hayatını ve sosyal yaşamını ciddi olarak etkilemesi üzerine yaptığı araştırmada daha önce ameliyat olan bir tanıdığının tavsiyesi üzerine Gaziantep Özel Hatem Hastanesine gelerek, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Tevfik Güç'ten bel fıtığı ameliyatı ve süreci hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmelerin ardından ülkesine dönen hasta, ameliyat olma kararını verince tekrar Gaziantep'e geldi. Op.Dr. Tevfik Güç'e emanet eden hasta, başarılı bir ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu. Başarılı operasyonlara imza atan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, "6 yıldır bel fıtığından ötürü çeşitli şikayetlerle kliniğimize başvuran hastamıza uyguladığımız tetkik ve muayenelerin sonucunda bel fıtığı ameliyatı olmasına karar verdik. 4 santimlik alandan mikrodiskektomi yöntemiyle ameliyatı gerçekleştirdik. 1 saat 40 dakika süren başarılı bir ameliyattı. Büyük parçalı bel fıtığına erken müdahale edilmediği zaman hastada idrar kaçırma şikayetleri, his kayıpları olabiliyor. Bu nedenle erken teşhis bu konuda çok önemlidir' şeklinde konuştu.



Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Iraklı hasta da, "6 yıldır her iki ayağıma vuran ağrı, ayaklarımda uyuşukluk, gece ağrılardan dolayı ayaklarımda kramp girme ve karıncalanma şikayeti yaşayınca çareyi bel fıtığı ameliyatında buldum. Birçok araştırma yaptım ve tavsiye üzerine Dr. Tevfik beyi tercih ettim. Ameliyatım çok iyi geçti. Ertesi gün herhangi bir şikayetim, ağrılarım olmadan ayağa kalkıp yürüyebildim ve sağlıklı bir şekilde ülkeme döndüm. Ameliyatımı başarılı bir şekilde uygulayan Dr. Tevfik Bey başta olmak üzere Özel Hatem Hastanesinin tercümanlarına, vermiş oldukları sağlık hizmetinden ve kendi evimdeymişim gibi hissetmemi sağlayan hastane personellerine teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

