Irak?tan gelen 181 Türk vatandaşı öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

IRAK'ın Basra kentinden uçakla getirilen 181 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

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