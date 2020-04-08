Irak'tan gelen 511 kişi, Afyonkarahisar'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'tan gelen 511 kişi, Afyonkarahisar'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Irak'tan gelen 511 kişi, Afyonkarahisar'da yurtlara yerleştirildi

6 saat önce

IRAK'ta mahsur kalan ve özel uçaklarla Türkiye'ye getirilen 511 vatandaş, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacı Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Irak'tan gelen 511 kişi, Afyonkarahisar'da yurtlara yerleştirildi, System.String[]

IRAK'ta mahsur kalan ve özel uçaklarla Türkiye'ye getirilen 511 vatandaş, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacı Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş ve çıkışların durdurulması sonrası Irak'ta mahsur kalan ve çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu 511 kişiden oluşan Türk kafilesi özel uçaklarla Türkiye'ye getirildi. 511 vatandaş, Dışişleri Bakanlığı'nın tahsis ettiği 2 özel uçakla dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular, güvenlik güçlerinin kontrolünde kendileri için hazırlanan otobüslere bindirilerek Afyonkarahisar 'a gönderildi.

14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na saat 03.00 sıralarında 23 otobüsten oluşan konvoy ile gelen yolcular 5'er kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek yurda giriş yaptı. Kişisel koruyucu kıyafet giyen AFAD, UMKE ve KYK personelleri tarafından karşılanan yolcular kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıt işlemlerinin ardından içerisinde temel ihtiyaçlarının giderilebileceği ürünlerin de hazır olduğu tek kişilik odalara yerleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, 511 yolcunun yurda yerleştirilmesi işlemleri sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Yolculuk sonrası Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri otobüsleri dezenfekte etti.

PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK

Bu kişiler 14 günlük karantina sürecinde kalacak, ihtiyaçları ise Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar ise karantinadaki vatandaşlara destek sağlayacak.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri de karantinaya alınan yolcularla ilgili detaylı muayene ve test çalışmalarına başladı. 511 yolcunun tahliyesinin, yapılacak testler sonucu 23 Nisan'da başlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kafilenin gelişi öncesinde yurt çevresinden detay

-kafilenin yurda geliş anı

-Yolcuların araçtan iniş anı

-Yolcuların yurda alınış anından detaylar

- Araç konvoyu ve çevre güvenliğinin havadan görüntüsü

-Yurda alınan yolcuların kayıt işlemlerinden detay

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Kredi Yurtlar Kurumu, Afyon, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:05 Kaynak: DHA

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