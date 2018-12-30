Son Dakika Haberleri: Irak'tan Gelen ABD Konvoyu Kamışlı'da

Irak'tan Gelen ABD Konvoyu Kamışlı'da

1 saat önce

- Irak'tan gelen ABD konvoyu Kamışlı'daMARDİN - Irak'tan gelen ve ABD'ye ait olduğu belirtilen konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine geldi.

- Irak'tan gelen ABD konvoyu Kamışlı'da

MARDİN - Irak'tan gelen ve ABD'ye ait olduğu belirtilen konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine geldi.
Nusaybin'in karşısında bulunan YPG işgalindeki Kamışlı ilçesinde gece saatlerinde hareketlilik yaşandı. Irak'tan geldiği ve ABD'ye ait olduğu belirtilen çok sayıda tırlık konvoy, Kamışlı'ya geldi. Bazı tırların üzerinde zırhlı araçlar olduğu görüldü. Konvoyun geçişi sırasında havai fişekler atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:12 Kaynak: İHA

Suriye, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık Kanye West, Eşi Kim Kardashian'a Yılbaşında 73 Milyon TL'lik Ev Hediye Aldı

Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:14:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'tan Gelen ABD Konvoyu Kamışlı'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]