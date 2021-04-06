IRAK'TAN GELEN DOKTOR VE İŞ ADAMI EVLİLİK VAADİYLE BİZİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika

IRAK'TAN GELEN DOKTOR VE İŞ ADAMI EVLİLİK VAADİYLE BİZİ DOLANDIRDILAR

06.04.2021 11:10
IRAK'TAN GELEN DOKTOR VE İŞ ADAMI EVLİLİK VAADİYLE BİZİ DOLANDIRDILAR, System.String[]

IRAKLI iş adamı Saeed D.T. ve doktor İsmael M.O., Suriyeli 2 kadın tarafından 5'er bin dolar dolandırıldıklarını öne sürdü.

IRAKLI iş adamı Saeed D.T. ve doktor İsmael M.O., Suriyeli 2 kadın tarafından 5'er bin dolar dolandırıldıklarını öne sürdü.İkili, "Bir çete tarafından dolandırıldık. Bu çetenin başkalarını da kandırmasını istemiyoruz" dediler.

"BAŞKALARINI DA KANDIRMALARINI İSTEMİYORUZ"

İddiaya göre, ülkelerinde başkalarıyla evli olan iş adamı Saeed D.T. ve doktor İsmael M.O. bir tanıdıklarının önerisi üzerine evlilik yapmak üzere İstanbul'a geldi. İkili, tanıştırıldıkları Suriyeli 2 kadına, evlilik için para verdi. Ancak parayı alan kadınlar sırra kadem bastı. Ülkelerinde tanındıkları için polise şikayetçi olmaktan çekindiklerini söyleyen ikiliden iş adamı Saeed D. T., evlilik için kişi başı 5 bin dolara anlaştıklarını anlatarak, şunları ifade etti:

" Irak'ta evliyim ve üç çocuğum var. İkinci kez evlenmek için Türkiye'ye geldim. Irak'tan ticaret için sürekli Türkiye'ye ziyarette bulunuyorum. Türkiye'de bir tanıdığım, 'Bildiğim iki Suriyeli kadın var, annesiz ve babasız. Düzgün insanlar, sen ve İsmael M. O.,evlenmek ister misiniz?' diye sordu. Biz de kabul ettik. Kısa süre sonra kadınlarla bir kafede buluştuk. Anlaştık ve evlenme kararı aldık. Düğünü nasıl yapacağımızı konuştuk. Aradan birkaç gün geçtikten sonra akrabalarımız ile nikah için Esenyurt'taki evlerine gittik. Çiçeğimizi ve çikolatamızı da aldık. Nikah sonrası kendilerine elbise almaları için yüklü miktarda para verdik."

Saeed D. T. sözlerini şöyle sürdürdü: "Nikah sonrası evden çıktık. Ertesi gün nikah kıydığımız kadınları aradık, telefonlarımızı açmadılar. Nikahtan beş gün sonra Irak'a gidecektik ancak o günden bu yana haber alamıyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Bu kişiler bizi kandırdı. Yüklü miktarda paramızı aldı. Bu dolandırıcıların başkalarını da kandırmalarını istemiyoruz"

"MASRAFLARLA 16 BİN DOLARIMIZ GİTTİ"

Aracılara da para verdiklerini belirten doktor İsmael M. O. ise, "Irak'ta evliyim dört çocuğum var. Evlenmek için Türkiye'ye geldiğimi eşim de biliyor. Türkiye'ye her zaman iş için geliyorum. En son Türkiye'ye evlenme niyetiyle geldim. Saeed D. T. ile bir aracı sayesinde Suriyeli iki kadın ile tanıştık. Evlenmeye karar verdik. Kısa sürede nikah için buluştuk. Kadınların evine gittik. Bir hoca imam nikahımızı kıydı. Ancak nikah gününden sonra bir daha telefonlarımızı açan olmadı. Hatta bizi Suriyeli iki kadınla biraraya getiren aracıya ve imam nikahımızı kıyan hocaya 600 dolar verdik. Yine kadınların abisi olduğunu iddia eden bir kişiye para verdik" diye konuştu. Bir çete tarafından kandırıldıklarını iddia eden İsmael M.O., "Evlilik vaadiyle bir çete tarafından dolandırıldık. Parayı bizden aldıktan sonra herkes ortadan kayboldu. Uçak bileti gibi masraflarla toplam 16 bin dolarımız gitti" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IRAK'TAN GELEN DOKTOR VE İŞ ADAMI EVLİLİK VAADİYLE BİZİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika


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