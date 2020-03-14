Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında (2) - Son Dakika

Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında (2)

HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bağdat'tan uçakla gelen 57 Türk ile birlikte uçak mürettebatı, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tek kişilik odalarda gözlem altına alındı. Hastanenin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Koruyucu maske takan polisler, giriş çıkışları kontrol etti. Güvenlik görevlileri de aynı şekilde binanın çevresinde önlem aldı. Güvenlik görevlileri ile birlikte diğer sağlık personelinin de maske, önlük, gözlük gibi koruyucularla tedbir aldıkları görüldü. Gözlem süreci boyunca 57 kişiden numuneler alınarak kontrol edilecek. Gözlem altındaki Türk işçiler ve mürettebata tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak.

Görüntü dökümü:

Uçakta görüntü

Hastane önünden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,