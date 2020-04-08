Irak'tan gelen Türk işçiler ve iş insanları, Eskişehir'de karantinaya alındı - Son Dakika

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Irak'tan gelen Türk işçiler ve iş insanları, Eskişehir'de karantinaya alındı
6 saat önce
IRAK'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen aralarında Türk iş insanları ve işçilerin de bulunduğu 250 kişilik grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
IRAK'ın başkenti Bağdat
'tan uçakla Eskişehir
'e getirilen aralarında Türk iş insanları ve işçilerin de bulunduğu 250 kişilik grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 17 kişi de Kütahya
'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Bağdat'tan alınan Türk iş insanları ve işçilerinde bulunduğu 267 kişilik grup, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan gruptakilerden 250 kişi otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi. Giriş kayıtları yapılan grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı. 250 kişi yurda getirildiği sırada AFAD, Kızılay ve polis ekipler maske ve eldivenle tedbir aldı.
17 KİŞİ KÜTAHYA'YA GÖNDERİLDİ
Bağdat'tan gelen uçakta yer alan 17 kişi ise otobüslerle Kütahya'ya gönderilerek, koronavirüs karantinası için Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi.
- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:28 Kaynak: DHA
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