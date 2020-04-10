Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı - Son Dakika

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Irak'tan gelen Türk vatandaşları Mardin'de karantinaya alındı
6 saat önce
IRAK'tan gelen Türk vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
IRAK'tan gelen Türk vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin'deki Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Irak'tan yurda giriş yapan çok sayıda Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mardin'de karantinaya alındı. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle boşaltılan Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na getirilenler, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Karantinaya alınanların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:51 Kaynak: DHA
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