Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı - Son Dakika

İşçilerden Orhan Hamarat, "Allah'a şükür Türkiye 'ye döndük. Allah razı olsun devletimiz ve milletimizden" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların tahliyeleri kapsamında, tamamı işçi 136 Türk vatandaşı, dün akşam Irak 'ın Basra kentinden THY'ye ait uçakla Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Buradan otobüslerle Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na götürülen işçiler, tek kişilik odalara yerleştirildi.

IRAK'tan getirilen 136 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina için Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'na yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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