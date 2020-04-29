Irak'tan getirilen 149 Türk işçisi Kütahya'daki yurda yerleştirildi - Son Dakika

İşçiler, "Allah devleti yönetenlerden razı olsun. Çok şükür ülkemizdeyiz" dediler.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 149 kişi Irak'ın Basra kentinden kalkan uçakla Eskişehir Havalimanı'na getirildi. İşçiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen Türk işçiler, kimlik kontrollerinin ardından Andız Mahallesi'nde KYK'ya ait Emine Gülbahar öğrenci yurduna yerleştirildi.

KÜTAHYA - Irak'ın Basra kentinden gelen 149 Türk işçisi, Korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinada tutulmaları için Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Emine Gülbahar Yurdu'na yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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