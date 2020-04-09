Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla biri kadın 17 kişi, Irak'ın başkenti Bağdat'tan kalkan uçakla Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen işçiler, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde bir otobüs ve bir minibüsle Kütahya'ya götürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.