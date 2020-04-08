Son Dakika › Güncel › Irak'tan getirilen 236 Türk işçisi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda karantina altına... - Son Dakika
Irak'tan getirilen 236 Türk işçisi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda karantina altına...
6 saat önce
Irak'tan getirilen 236 Türk işçisi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda karantina altına alınıyor.
ESKİŞEHİR- Irak'tan getirilen 236 Türk işçisi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda karantina altına alınıyor
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında