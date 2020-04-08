Irak'tan getirilen 250 Türk vatandaşı, Eskişehir'deki KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Irak'tan gelen Türk işçi ile iş adamlarından oluşan 250 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na gelen vatandaşlar ilk kontrollerinin ardından otobüslerle Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta kalacak 250 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.

Misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçları Eskişehir Valiliğince karşılanacak.

Öte yandan aynı havalimanına gelen 17 vatandaş da yurda yerleştirilmek üzere Kütahya'ya gönderildi.