Irak'tan İngiltere'ye "bölgedeki gerilimi azaltma" çağrısı
14 dakika önce
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere'ye bölgedeki gerginliğin azaltılması için aktif rol oynama çağrısı yaptı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Berhem Salih
, İngiltere
'ye bölgedeki gerginliğin azaltılması için aktif rol oynama çağrısı yaptı.
Salih, İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Theresa May
ile bir araya geldi.
Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih Başbakan May'e, İngiltere'nin bölgedeki gerginliği azaltma ve istikrarı sağlamak için aktif rol oynaması çağrısında bulundu.
Görüşmede, İngiltere- Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemi ve birçok alanda iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.
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