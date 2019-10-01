Son Dakika Haberleri: - Irak'tan protestolarla ilgili açıklama
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- Irak'tan protestolarla ilgili açıklama

10 dakika önce

- Irak'tan protestolarla ilgili açıklamaBAĞDAT - Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'ta düzenlenen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını doğruladı.

- Irak'tan protestolarla ilgili açıklama

BAĞDAT - Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'ta düzenlenen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını doğruladı.

Irak Sağlık Bakanlığı, başkent Bağdat'ta ülkedeki kötü hizmeti ve yolsuzlukları protesto etmek amacı ile düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında yaşanan çatışmalar sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 200 kişinin de yaralandığını doğruladı. Açıklamada, yaralılar arasındaki 40 kişinin güvenlik güçleri mensubu olduğu kaydedilerek yaralıların büyük bir kısmının taburcu edildiği 50 yaralının tedavisinin hala sürdüğü bildirildi.

Öte yandan gösterilerdeki şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan Şii lider Mukteda Sadr, hükümeti konuyla ilgili soruşturma yapmaya çağırdı.

- Irak'tan protestolarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
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