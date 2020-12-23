Irak'tan "Trump'ın Blackwater affı"na tepki - Son Dakika

Irak'tan "Trump'ın Blackwater affı"na tepki

23.12.2020 19:49
Irak'tan

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın 4 eski paralı askerini affetmesi kararını eleştirerek, bu kararın işlenen suçları göz önünde bulundurmadığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın 4 eski paralı askerini affetmesi kararını eleştirerek, bu kararın işlenen suçları göz önünde bulundurmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın söz konusu kararı eleştirilerek, "Bu karar, işlenen suçları göz önünde bulundurmuyor ve ABD'nin adalet ve insan haklarına önem verdiği iddialarıyla örtüşmüyor." denildi.

Trump'ın aldığı kararın ayrıca Irak'ta yakınlarını kaybedenlerin ailelerinin onurlarını, duygularını ve hallerini göz ardı ettiği ifade edilerek, kararın gözden geçirilmesi için ABD ile diplomatik temasların sürdürüleceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın 4 eski paralı askerini affetme kararı almıştı.

Trump'ın görev süresinin son ayına yaklaşırken affettiği 15 kişi arasında 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan Blackwater çalışanları Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard da yer almıştıı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'tan 'Trump'ın Blackwater affı'na tepki - Son Dakika


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