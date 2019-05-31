Son Dakika Haberleri: Irak'tan Trump'ın İran'a attığı adıma destek
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Irak'tan Trump'ın İran'a attığı adıma destek

23 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklif gelmesi halinde İran ile masaya oturabilecekleri yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Irak'tan Trump'ın İran'a attığı adıma destek, System.String[]
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklif gelmesi halinde İran ile masaya oturabilecekleri yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan nükleer kriz sonrası İran tarafından teklif gelmesi halinde müzakere için masaya oturabilecekleri yönündeki açıklamaları değerlendirdi. El-Hekim, ABD Başkanı Trump'ın açıklamasını 'Doğru yolda atılan bir adım' olarak nitelendirerek, "ABD ile İran arasındaki krize karşı Irak'ın çok net ve açık bir tutumu vardır o da bölgede bir savaşın yaşanmasını önlemek" dedi.

"ABD Başkanın son açıklamalarını doğru yolda atılan bir adımdır"

ABD Başkanı Trump'ın bu tutumunun bölgeyi sükunete davet eden çağrılarına uyum sağladığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, "Irak olarak ABD Başkanın son açıklamalarını bölgede istikrarın sağlanması için doğru yolda atılan bir adımdır" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Çin ve İran'ın zayıflamış ülkeler olduğunu ve bu ülkelerin Washington ile bir anlaşma yapmak istediklerini belirterek, İran'ın bir müzakere talebi olması halinde masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:46 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Donald Trump, Politika
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