Son Dakika Haberleri: Irak'tan Usame Bin Ladin'in Oğlunun Parasını Dondurma Kararı

Irak'tan Usame Bin Ladin'in Oğlunun Parasını Dondurma Kararı

26 dakika önce

Irak Hükümeti, terör örgütü el-Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Irak'taki mal varlığını dondurma kararı aldı.

Irak'tan Usame Bin Ladin'in Oğlunun Parasını Dondurma Kararı, System.String[]
Irak Hükümeti, terör örgütü el-Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Irak'taki mal varlığını dondurma kararı aldı.

Irak Hükümeti, terör örgütü el- Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Irak sınırları içerisindeki parasını dondurma kararı aldı. Irak Bakanlar Kurulu'na bağlı Terör Örgütlerinin Mallarını Dondurma Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca Hamza Bin Ladin'in mal varlığını dondurma ve Hamza Bin Ladin'e seyahat ile silah yasağı uygulandığı bildirdi. - BAĞDAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

Irak, Usame Bin Ladin, Güncel
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