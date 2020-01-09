Irak'tan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması - Son Dakika

Irak Güvenlik Medya Hücresi, dün ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının da bulunduğu başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye düzenlenen füzeli saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Irak Güvenlik Medya Hücresi, Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet Katyuşa füzesi atıldığını belirterek, saldırının can kaybına yol açmadığını söyledi. Irak güvenlik kaynakları dün akşam saatlerinde Yeşil Bölge'ye atılan iki füzeden birinin ABD Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki caddeye düştüğünü belirterek, saldırı sırasında uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi.



İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi hem İran hem de Irak'taki Şii grupları öfkelendirmişti.



İran, Süleyman'nin öldürülmesine karşı Irak'taki ABD üslerine 22 füze atmıştı. Şii Haşdi Şabi Güçleri ise "Biz de intikamımızı alacağız" tehdidinde bulundu. - ERBİL