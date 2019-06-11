Son Dakika Haberleri: Irak tarihini ABD'den geri alacak
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Irak tarihini ABD'den geri alacak

5 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak'tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini açıkladı.

Irak tarihini ABD'den geri alacak, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak'tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini açıkladı.

Irak Ulusal Müzesi'ni gezen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak'tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini belirtti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Abdülmehdi'nin Irak'ın dünya medeniyeti için tarihi miras niteliği taşıdığını vurguladığı, ülkenin bugünü ve yarınını için bu tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini aktardığı kaydedildi.

Açıklamada Abdülmehdi'nin Ürdün'den birçok sayıda tarihi eserin iade edildiğini hatırlattığı ve ABD'nin Irak'tan çalınmış 15 bin tarihi eserin yakın zamanda ülkeye iade edileceğini duyurduğu belirtildi.

Irak'ın ABD güçlerince Mart 2003'te işgal edilmesinin ardından ABD askerleri Bağdat'taki Irak Ulusal Müzesi'nin dünyanın gözü önünde yağmalamıştı. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:58 Kaynak: İHA
Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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