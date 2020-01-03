Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin... - Son Dakika

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Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin...
7 saat önce
Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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