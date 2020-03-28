Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

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Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında Kovid-19 tespit edildi
7 saat önce
Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid el-Halu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani'nin üst düzey danışmanı Velid el-Halu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen Halu'nun başkent Bağdat'taki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Velid el-Halu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, danışmanın yakın zamanda Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani veya diğer yetkililerle temas kurmadığı da kaydedildi.
Şimdiye kadar 506 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Irak'ta hastalardan 43'ü yaşamını yitirirken, 131'i de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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