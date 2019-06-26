Son Dakika Haberleri: Irak: "Topraklarımızı saldırı için kimseye kullandırmayız"
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Irak: "Topraklarımızı saldırı için kimseye kullandırmayız"

40 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak topraklarının saldırı için kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Irak:
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak topraklarının saldırı için kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselirken, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Savaş kolayca başlar ama durdurulması zor" dedi. Ülkesindeki ABD ve koalisyon güçlerine bağlı askerlerin sadece terör örgütü DEAŞ ile mücadelede destek amacıyla Irak hükümetinin onayıyla bulunduğunu söyleyen Irak Cumhurbaşkanı, "İran başta olmak üzere hiçbir komşu ülkeye saldırmak için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, Irak, Politika
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