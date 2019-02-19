Son Dakika Haberleri: Irak Topraklarını Başka Ülkeye Saldırmak İçin Kullanmayacağız"

Irak Topraklarını Başka Ülkeye Saldırmak İçin Kullanmayacağız"

13 dakika önce

ABD Bağdat Büyükelçiliği, ABD'nin Irak'ın topraklarını herhangi bir ülkeye saldırmak için kullanmak istemediğini söyledi.

Irak Topraklarını Başka Ülkeye Saldırmak İçin Kullanmayacağız
ABD Bağdat Büyükelçiliği, ABD'nin Irak'ın topraklarını herhangi bir ülkeye saldırmak için kullanmak istemediğini söyledi. ABD'nın Bağdat Büyükelçiliği, son günlerde Irak'ta tartışma konusu olan ABD askerlerinin Irak'taki varlığı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Irak'ın hava sahası ve toprağının İran'a karşı bir savaş için kullanılmak istenmediği belirtilerek, "Başkan Trump İran'a karşı savaş açmak istemiyor" denildi. ABD Başkanı Trump'ın Irak ile var olan stratejik güvenlik anlaşmasını değiştirmek istemediği kaydedilen açıklamada, Irak'ta bulunan ABD askerlerinin Irak hükümetinin isteği üzerine geldiği ve istenmediği takdirde ülkeyi terk etmeye hazır olduğu belirtildi. Irak'ta bulunan ABD askerlerinin eğitmen olarak görev yaptığını ifade edilen açıklamada, Irak güçlerinin güvenliği sağlamak için henüz hazır olmadığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Irak- Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmiş ve bu açıklama Irak'taki bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Donald Trump, Bağdat, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya
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