Son Dakika Haberleri: Irak Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki Gösterdi

Irak Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki Gösterdi

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine sert tepki göstererek, durumun kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Irak Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki Gösterdi, System.String[]
Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine sert tepki göstererek, durumun kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine tepki gösterilerek, "Irak, uluslararası hukuka binaen, işgal altında ve Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin meşrulaştırılmasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Irak, Golan Tepeleri, Filistin ve özellikle Kudüs'ün işgal edilmesinin üzerinden belli bir sürenin geçmesinin oradaki işgalcilere meşrutiyet verileceği anlamına gelmediğini teyit eder." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasını yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:01 Kaynak: AA

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