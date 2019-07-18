Son Dakika Haberleri: IRAK-Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor
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IRAK-Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor

1 saat önce

Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor.

IRAK-Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor
IRAK-Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
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