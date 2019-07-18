IRAK-Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor
1 saat önce
Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
IRAK-Türk diplomatlara saldırının düzenlendiği restaurantta tadilat devam ediyor
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