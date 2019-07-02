Son Dakika Haberleri: Irak, Türk makarnasına da kapıyı kapattı
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Irak, Türk makarnasına da kapıyı kapattı

5 dakika önce

Türkiye, Irak'ın başka ülkelerden ithal ettiği 944 kalem üründen bu ülkeye ihraç etmek için ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslarını sürdürken, Irak Yönetimi yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.

Irak, Türk makarnasına da kapıyı kapattı, System.String[]
Türkiye, Irak'ın başka ülkelerden ithal ettiği 944 kalem üründen bu ülkeye ihraç etmek için ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslarını sürdürken, Irak Yönetimi yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:08 
Ekonomi
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