Irak, Türkiye'nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika

Irak'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a nota verildi.

Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.