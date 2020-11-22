Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Azerbaycan'a kutlama - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Azerbaycan'a kutlama

22.11.2020 22:25
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Azerbaycan'a kutlama, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve sonrasında Ermenistan ile imzalanan anlaşma nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve sonrasında Ermenistan ile imzalanan anlaşma nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Salihi mesajda, yaklaşık 30 yıldan bu yana Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğe kavuşturulması amacıyla kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı karşı harekatın tarihi başarılarla sürdürüldüğüne tanık olduklarını belirtti.

Salihi mesajında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aleyev'in liderliğinde etkili şekilde yürütülen siyasi ve diplomatik görüşmelerin sonucunda, Ermenistan'ın teslim olmasıyla hem sahada hem de masada kazanımların elde edilmesi ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak işgal edilen Azerbaycan'ın öz topraklarının azad edilmesi tarihi bir zaferdir." ifadesini kullandı.

"9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Dağlık Karabağ ateşkes antlaşmasının bölgeye ve tüm Kafkasya'ya barış ve huzur getirmesini" temenni eden Salihi, çeyrek asırdır göçmen durumuna düşen Azerbaycanlı soydaşların kendi topraklarına dönmeleri dileğinde bulundu.

Azerbaycan, Türkmen, Karabağ, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Azerbaycan'a kutlama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in koronavirüs testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz
Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
22:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun         
21:17
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Yük treninin çarptığı talihsiz vatandaşın sağ kolu koptu Yük treninin çarptığı talihsiz vatandaşın sağ kolu koptu         
20:42
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 6017 yeni hasta tespit edildi         
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 22:33:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Azerbaycan'a kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei