Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama

16.02.2021 21:47
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, dün gece Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, dün gece Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı.

Salihi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin her bir kentinin kendileri için aynı değeri taşıdığını belirtti.

Bu saldırılarla ülkede yeni kaos ortamı yaratılmak istendiğine dikkati çeken Salihi, sivil insanların zarar gördüğü söz konusu saldırıların kabul edilmez olduğunu ve kınadıklarını ifade etti.

Salihi ayrıca, 2021 yılı mali bütçesi ve bazı siyasi konularda Bağdat ile Erbil arasında yaşanan anlaşmazlıkların da bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Ülkede yeni bir sosyal ve siyasi çözüm modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Salihi, tüm sorunların uzlaşı yoluyla çözüme kavuşabileceğinin altını çizdi.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkmen, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama - Son Dakika


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