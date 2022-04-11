Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf'la görüştü - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisini ziyaret eden Turan ve beraberindeki heyeti, Türkmen Bakan Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal ve Türkmen partililer karşıladı.

Turan, Maruf ile görüşmesinin ardından ITC Erbil İl Başkanlığını da ziyaret etti.