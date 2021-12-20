Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ın "AA Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Çaresiz bekleyiş" - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Turan, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen haber, yaşam ve spor kategorisindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Turan, haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerine oy verdi.

Oy verdiği karelere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Turan, "Haber kategorisinde Avrupa hayaliyle Belarus sınır noktasında ve soğuk hava şartlarında Polonya'ya geçmeye çalışan Iraklılar ile ilgili fotoğrafı seçtim. Bu kadar yer altı zenginliğine sahip ve petrol ülkesinin vatandaşlarını bu durumda görmek oldukça üzücü. Bir ülke zenginliği ile değil iyi yönetilmesiyle huzurda yaşar. Irak kötü yönetiliyor." dedi.

Fotoğrafların tamamını incelediğini belirten Turan, hepsinin anlamlı ve oldukça güzel yakalanmış kareler olduğunu kaydetti.