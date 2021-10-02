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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi

02.10.2021 13:55

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinde önemli değişikler olacağını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinde önemli değişikler olacağını belirtti.

Turan AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçim sonrası yıllardır devam eden işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğine son verilmesi beklentisinin büyük olduğunu söyledi.

Seçimlerin ardından ülkenin siyasi sürecinde önemli değişikler olacağı öngörüsünde bulunan Turan, Irak parlamentosunda yeni yüzler, değişimler ve farklı siyasi oluşumlar görmek istediklerini belirtti.

Yeni seçim yasasının, bağımsız milletvekilli adaylarının önünü açma şansı verdiğini aktaran Turan, bunun Irak demokrasisi için yeni bir gelişme olduğunu ve yıllardır Irak siyasetini yöneten büyük siyasi partilerin tekelinden kurtuluşun önünü açtığını kaydetti.

-Türkmenler Kerkük'ten 3 vekil seçmeyi hedefliyor

Turan, daha önceki seçimlerde yaşanan ihlal ve şaibelerden uzak bir seçim yapılması durumunda Kerkük'ten 3 Türkmen milletvekilini parlamentoya göndermeyi planladıklarını söyledi.

Turan, "Irak halkı yıllardır işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği sona erdirmek için bu kez sandık başına ısrarla gidecek. Artık beklentilerini yerine getirmeyen aynı siyasi parti ve vekilleri seçmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Iraklıların beklentilerini yerine getirecek bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade eden Turan, aksi takdirde 1 Ekim 2019'da başlayan gösterilerin bu kez daha da genişleneceğini ve bunun tüm ülkeyi etkisi altına alacağını öngördü.

Irak'ta genel seçimler için geri sayım sürüyor

Irak, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere hazırlanıyor.

Bu seçimlerde 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday yarışıyor. Söz konusu adayların 951'i kadın. 789'u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonların listesinden yarışa katılıyor.

Irak'taki etnik yapılar

Irak Anayasası'na göre ülke, Arap ve Kürt olmak üzere iki resmi etnik yapıya sahip.

Resmi olmayan verilere göre, nüfusun yüzde 75-80'i Arap, yüzde 15-20'si ise Kürt.

Türkmenler ve diğerleri, ülke nüfusunun yüzde 5-7'lik kısmını oluşturduğu ifade edilse de Türkmen grupların sayısının çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi

Togo Cumhuriyeti, Türkmen, Ekim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, seçim sonrası ülkenin siyasi sürecinin de değişeceğini söyledi - Son Dakika
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