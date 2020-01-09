Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

Parti genel merkezinde Tütüncü ve beraberindekileri ağırlayan Genel Başkan Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki son durum hakkında heyetin kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

Tütüncü de Irak'taki gelişmeler, Türkmenlerin sorun ve beklentileriyle ilgili rapor hazırladıklarını, bunu siyasi parti temsilcileriyle paylaştıklarını söyledi.

BBP'yi de bu kapsamda ziyaret ettiklerini dile getiren Tütüncü, hazırladıkları raporu Destici'ye sundu.

Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:03 Kaynak: AA
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